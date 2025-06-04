Советник председателя АЖД рассказал в Мюнхене о работе по развитию Среднего коридора

Советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД), одной из компаний AZCON Holding, Эмиль Мамедов принял участие в панельных дискуссиях на тему "Переоценка интермодальных перевозок: беспрепятственное движение по Транскаспийскому маршруту и ​​роль частного сектора" в рамках выставки "Transport Logistic 2025", прошедшей в Мюнхене, Германия.

Эмиль Мамедов рассказал о проделанной работе и планах AЖД по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, сообщает Trend.

Было отмечено, что в результате активных переговоров AЖД с международными партнерами объем и доля контейнерных перевозок по Среднему коридору ежегодно увеличиваются. AЖД увеличило контейнерные перевозки на 56 процентов за 4 месяца 2025 года по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года.

На дискуссиях, в которых приняли участие высокопоставленные представители железнодорожных администраций Узбекистана и Казахстана, финансового управления Президента Турции и немецкой компании Rhenus Group, были озвучены мнения по вопросам устранения "узких мест" вдоль Среднего коридора, усиления мультимодальной интеграции и увеличения объемов перевозок.

Особое внимание было уделено государственно-частному партнерству и практическим улучшениям по трансграничным торговым потокам.