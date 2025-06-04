С начала года по маршруту Иреван-Баку-Иреван было осуществлено два госрейса

С января по июнь 2025 года из Иревана в Баку и в обратном направлении было выполнено два государственных рейса.

Об этом Sputnik Армения сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении в ответ на письменный запрос.

В этом году был выполнен один рейс по маршруту Иреван–Баку и один — в обратном направлении. В обоих случаях на борту находились иностранные высокопоставленные лица, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что не располагают дополнительной информацией, поскольку разрешения на выполнение государственных рейсов выдает МИД Армении.

Ранее сообщалось, что с 2020 года воздушное сообщение по маршруту Иреван–Баку–Иреван осуществляется исключительно в формате государственных рейсов для транспортировки международных делегаций. По данным Sputnik Армения, с начала запуска маршрута было выполнено 68 таких полетов.

Также известно, что рейсы по маршруту Иреван–Баку осуществляются по двум траекториям.