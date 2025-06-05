В Азербайджане планируют перейти на почасовую оплату труда

Изменение в Трудовой кодекс, направленное на внедрение почасовой системы оплаты труда и переход к системе равной оплаты за труд равной ценности, представлено в Кабинет Министров для согласования с правительством.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, рассказавший о том, что даст гражданам внедрение механизма почасовой оплаты труда.

В.Байрамов отмечает, что внедрение нового механизма приведёт к тому, что заработная плата будет рассчитываться не ежемесячно, а по часам: «С одной стороны, почасовая система оплаты труда позволит гражданам получать оплату строго за отработанное время, что может привести к увеличению их доходов. С другой стороны, гражданин сможет работать по часам не на одном, а на нескольких рабочих местах одновременно. Это также станет фактором роста заработной платы. С учётом международной практики, такой подход создаёт возможности для применения повышающих коэффициентов к оплате труда в нерабочие дни и вне основного рабочего времени, что также положительно скажется на уровне доходов граждан».

Депутат подчеркивает, что в целом, это - современный механизм, применяемый в развитых странах: «Его особенность заключается в том, чтобы обеспечить реальную и более высокую оценку труда и заработной платы наших граждан. С этой точки зрения внедрение нового механизма может привести к росту заработной платы».

«Разумеется, при этом будут определены соответствующие критерии. Также будут установлены минимальные ставки для почасовой оплаты труда. Минимальные почасовые выплаты должны быть соотнесены с размером минимальной месячной заработной платы и даже превышать её. В настоящее время продолжается процесс подготовки нового механизма. Срок его внедрения станет известен после завершения всех этапов согласования. В любом случае, внедрение этого механизма станет нововведением в системе оплаты труда», - подытоживает В.Байрамов.