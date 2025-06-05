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В отношении Шарурлу Исфандияра заведено около 40 судебных дел

First News Media14:18 - Сегодня
В отношении Шарурлу Исфандияра заведено около 40 судебных дел

Состоялся судебный процесс по жалобе в порядке частного обвинения против Исфандияра Ахундова ("Шарурлу Исфандияр"), владельца "Шарур МТК".

Исфандияр Ахундов также присутствовал на процессе, проходившем в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева.

В суд был доставлен находящийся под стражей заявитель Эмиль Самандаров.

Адвокат Самандарова Асим Аббасов сказал, что в Бинагадинском районном суде против Исфандияра Ахундова заведено около 40 судебных дел.

"Среди этих жалоб есть как удовлетворенные, так и неудовлетворенные. Прошу суд принять это во внимание", - отметил он.

Адвокат представил суду документы по данному вопросу.

На процессе также дал показания Эмиль Самандаров, который просил наказать обвиняемого в случае подтверждения его вины.

Исфандияр Ахундов задал вопрос заявителю Эмилю Самандарову: "Почему твой отец и жена подали на меня в суд и требуют 5 млн манатов компенсации?". На что Самандаров ответил, что не знает о такой жалобе.

Затем адвокат Асим Аббасов подал ходатайство о предоставлении суду протоколов судебного заседания по делу Эмиля Самандарова, рассматриваемому в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям.

Он заявил, что "Шарур МТК" покупал дома у граждан дешево и продавал вдвое дороже: "Все думают, что Исфандияр Ахундов занимается благотворительностью. Однако если он покупал дом у гражданина, например, за 50 тыс. манатов, то продавал его за 100 тыс. манатов".

Адвокат Исфандияра Ахундова Ульви Насибли возразил, заявив, что сторона истца выходит за рамки обвинения:

"Протоколы уголовного дела, рассматриваемого в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям, не имеют отношения к этому делу".

Суд не удовлетворил ходатайство.

Затем в ходе процесса было продемонстрировано видео, в котором предположительно оскорбляется Эмиль Самандаров.

Судья спросил мнение сторон о проведении лингвистической экспертизы для определения наличия оскорблений в адрес истца в указанном материале.

Адвокат Асим Аббасов заявил, что проведение экспертизы приведет к потере времени, и сказал, что в этом нет необходимости.

Адвокат Ахундова также заявил, что в упомянутой экспертизе нет необходимости:

"Исфандияр Ахундов в своем интервью не использовал выражение мошенник в отношении Эмиля Самандарова. Нет необходимости в проведении экспертизы. Мой подзащитный - известная личность. Противоположная сторона подала жалобу в порядке частного обвинения против него, чтобы получить определенные блага".

Хотя стороны не согласились с проведением лингвистической экспертизы, суд принял решение о проведении упомянутой экспертизы. Поэтому процесс отложен на неопределенное время.

Напомним, что находящийся под арестом руководитель "Прогресс 2016 МТК" Эмиль Самандаров подал жалобу в порядке частного обвинения против Исфандияра Ахундова по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса.

Источник: Report

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