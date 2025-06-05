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АЖД впервые запускает скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку-Газах-Баку

First News Media18:30 - Сегодня
АЖД впервые запускает скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку-Газах-Баку

В целях обеспечения удовлетворенности пассажиров ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 15 июня продлевает маршрут скоростных поездов Баку-Агстафа-Баку до станции Газах.

Как сообщили в АЖД, продажа билетов началась с 5 июня. По маршруту Баку-Газах-Баку впервые будут курсировать современные одноэтажные поезда производства компании Stadler Rail Group.

Если прежде пассажиры добирались на поезде из Баку в Газах за 8 часов 25 минут (в декабре 2019 года рейсы в этом направлении были отменены), то теперь это расстояние будет преодолеваться за 5 часов 36 минут.

Что касается расписания, скоростные пассажирские поезда будут отправляться из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункты назначения соответственно в 13:36 и 23:36. В направлении Газах-Баку поезда будут отправляться ежедневно в 08:00 и 16:20, прибывая на Бакинскую железнодорожную станцию в 13:29 и 21:49.

На маршруте применяется динамическая ценовая политика, минимальная стоимость проезда в одну сторону из Баку в Газах в классе стандарт составит 16.20 AZN.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, в мобильном приложении ADY Mobile или на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az).

С целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов по маршруту Баку-Газах-Баку АЖД капитально отремонтировала и реконструировала железную дорогу на участке Агстафа-Газах. На железнодорожной линии Баку-Газах, в частности, были осуществлены проектные работы по налаживанию систем энергоснабжения, связи и сигнализации. Также отремонтировано здание станции Газах, обновлен зал ожидания.

С вводом в эксплуатацию маршрута Баку-Газах-Баку прогнозируется ощутимый рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, ожидается перевозка дополнительно около 10 тыс. пассажиров в год по этому маршруту.

Продление маршрута Баку-Агстафа до Газаха удовлетворит транспортные потребности людей, путешествующих в этом направлении и проживающих в данном регионе. Тем самым, жители Газахского района обретут возможность более комфортных, безопасных и выгодных путешествий.

Стремясь расширить географию услуг и сделать все регионы Азербайджана доступными для пассажиров, АЖД применяет современные решения для постоянного повышения качества пассажирских перевозок, а также поэтапно восстанавливает существовавшие до пандемии маршруты. Продление маршрута Баку-Гянджа-Баку до Агстафы в 2023 году, организация никогда прежде не выполнявшихся пассажирских перевозок в Габалу скоростными поездами, ввод в строй новых поездов в 2024 году, увеличение рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку, назначение остановок на станциях Ляки и Уджар, активация бесплатного Wi-Fi на ряде станций, остановок и в поездах внутреннего сообщения, внедрение программы лояльности и динамической ценовой политики, а также восстановление пассажирских перевозок по маршруту Баку-Балакен-Баку в начале 2025 года, и как результат всего этого - рекордное число - 8,5 млн перевезенных в 2024 году пассажиров, - все это свидетельствует об особом внимании АЖД к развитию отрасли пассажирских перевозок и повышению удовлетворенности клиентов.

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