В Индии открылся самый высокий в мире железнодорожный мост - ВИДЕО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл самый высокий железнодорожный мост в мире — Ченабский мост, построенный в горной долине Кашмира.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Мост через реку Ченаб возводили несколько десятилетий. Его арочная конструкция возвышается на 359 метров над рекой — это на 29 метров выше Эйфелевой башни. Длина моста составляет 1315 метров, а стоимость проекта превысила $160 млн. Это часть первого железнодорожного маршрута, соединяющего Кашмир с остальной территорией Индии.

Во время визита Моди также открыл железнодорожную линию Удхампур — Сринагар — Барамулла, которая объединяет важные города региона с другими частями страны.

Журналисты напомнили, что событие прошло всего через несколько недель после трагедии с туристами в регионе и последовавшего за ней вооруженного конфликта с Пакистаном. Моди прибыл в управляемую Индией часть Кашмира впервые после короткого, но напряженного столкновения с Пакистаном в апреле.

Тогда в течение четырех дней стороны обменивались ударами ракетами, дронов и артиллерии. Индия обвинила Пакистан в организации нападения на туристов, но Исламабад свою причастность отрицает.