В Турции раскрыта преступная сеть, похитившая 29 млн долларов у иностранных туристов

Турецкая полиция провела масштабную операцию по задержанию преступной группы из 20 человек, подозреваемых в хищении более 1,1 млрд турецких лир (около 29 млн долларов) со счетов иностранных туристов, отдыхавших на популярных курортах страны.

Как передают турецкие СМИ, об этом сообщили в прокуратуре Кушадасы, одного из известных туристических центров Турции.

По данным следствия, организатором преступной схемы выступил владелец отеля в Кушадасы, обозначенный в материалах дела как Х.О. Он систематически собирал и передавал данные банковских карт иностранных туристов, забронировавших номера в его отеле, сообщникам из других гостиниц и компаний по аренде автомобилей.

«Преступная схема была тщательно продумана и действовала на протяжении длительного времени. С карт туристов списывались значительные суммы за услуги, которые фактически не оказывались», - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что полученные незаконным путем средства мошенники инвестировали в недвижимость и другие активы, создавая видимость легального бизнеса. Особенно циничным выглядит тот факт, что списания происходили уже после возвращения туристов домой, когда большинство из них теряло бдительность в отношении расходов «турецкого периода».

В турецком ведомстве также уточнили, что некоторые участники группировки работали за границей, где добывали дополнительные данные о потенциальных жертвах. Всего от действий злоумышленников пострадали как минимум 268 иностранных граждан, которые обнаружили несанкционированные списания с банковских карт после возвращения из Турции.

Задержания подозреваемых прошли 31 мая одновременно в пяти провинциях страны - Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул. Операции предшествовала четырехмесячная работа по отслеживанию деятельности преступной группы.

В настоящее время полиция продолжает расследование, выясняя, причастны ли задержанные к аналогичным преступлениям в других туристических регионах Турции. Устанавливается точный ущерб и полное число пострадавших, которое может оказаться значительно больше.

Эксперты по туристической безопасности рекомендуют путешественникам внимательно следить за движением средств на своих счетах даже после возвращения из поездки и по возможности использовать отдельные карты с ограниченным балансом для оплаты услуг во время отдыха за рубежом.