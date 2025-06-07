ХАМАС пригрозил убить заложника, к месту содержания которого в Газе подошел ЦАХАЛ

Палестинское движение ХАМАС пригрозило убить одного из израильских заложников, к месту содержания которого в секторе Газа подошли военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале представитель военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Израильские военные окружили место содержания заложника Матана Цангаукера, и мы подтверждаем, что им не удастся освободить его живым. Вся ответственность за его смерть будет лежать на израильской армии", - написал он. Данных о том, где именно содержится пленник, не приводится.

ЦАХАЛ 7 июня обнаружил в секторе Газа останки погибшего заложника, похищенного палестинскими радикалами во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года и имевшего подданство Таиланда.

5 июня израильским военным удалось обнаружить и вывезти из анклава останки еще двух пленников.

Источник: ТАСС