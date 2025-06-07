В Гахе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на участке автомобильной дороги Гах-Гораган, проходящем через территорию села Тураджлы.

В результате столкновения автомобилей марок Honda и "ВАЗ-21099", двигавшихся в направлении Гаха, пострадали три человека. Они были доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.