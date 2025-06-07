Армия Израиля ликвидировала командира группировки «Бригады моджахедов» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира радикальной группировки "Бригады моджахедов" ("Катаиб аль-муджахидин") в городе Газа.

"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шарайя, который в последние годы возглавлял террористическую организацию "Бригады моджахедов" в секторе Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что "в ходе еще одной атаки" был ликвидирован боевик Махмуд Хамед из этой группировки.

В израильской армии указали, что радикалы из "Бригад моджахедов" принимали участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, похищении и удержании заложников.

Источник: ТАСС