 При стрельбе в мечети в Эль-Бейде погибли девять человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

При стрельбе в мечети в Эль-Бейде погибли девять человек

First News Media15:30 - Сегодня
При стрельбе в мечети в Эль-Бейде погибли девять человек

Неизвестный бросил гранату и открыл беспорядочную стрельбу в одной из мечетей в йеменской провинции Эль-Бейда.

Жертвами нападения стали 9 человек, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на местные источники.

Инцидент произошел 7 июня в деревне Карн-эль-Асад, где верующие собрались на вечернюю молитву.

По сведениям источников Al Hadath, нападавший мог страдать психическим расстройством.

Как отмечает телеканал, преступник был задержан примерно через полтора часа после атаки.

Одним из пострадавших в результате стрельбы стал 12-летний мальчик. Нападение произошло во время празднования Ид-аль-Адха (Праздник жертвоприношения, также известный как Курбан-байрам), который в этом году мусульмане отмечают с 5 по 8 июня.

Источник: ТАСС

Поделиться:
245

Актуально

Общество

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию - ФОТО

Общество

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

Общество

В Баку завтра воздух прогреется до 33 градусов тепла

Общество

Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

В мире

В Испании состоялся масштабный антиправительственный митинг

Президент Турции обсудил с премьером Пакистана региональные вопросы

Глава МО Израиля приказал любыми средствами не подпускать судно с Тунберг к Газе

В Турции за три праздничных дня произошло более 2 тысяч ДТП

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Песков: Встреча Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время вряд ли возможна

Создана эффективная вакцина против будущих штаммов коронавируса

Трамп считает, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, Путин его тоже раздражает

Автомобильные заводы Европы остановили производство

Последние новости

В Испании состоялся масштабный антиправительственный митинг

Сегодня, 17:45

Президент Турции обсудил с премьером Пакистана региональные вопросы

Сегодня, 17:30

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию - ФОТО

Сегодня, 17:15

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

Сегодня, 17:00

Глава МО Израиля приказал любыми средствами не подпускать судно с Тунберг к Газе

Сегодня, 16:45

В Турции за три праздничных дня произошло более 2 тысяч ДТП

Сегодня, 16:30

Агентство продбезопасности Азербайджана: Партия с несоответствием не была ввезена в страну

Сегодня, 16:00

Колумбийский сенатор перенес операцию после покушения, его состояние остается критическим - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

При стрельбе в мечети в Эль-Бейде погибли девять человек

Сегодня, 15:30

В Астаре автомобиль сбил отца с сыном

Сегодня, 15:15

В Баку пройдет концерт по случаю победы сборной Азербайджана на ЧМ по мини-футболу

Сегодня, 15:00

В Баку завтра воздух прогреется до 33 градусов тепла

Сегодня, 14:45

Россия доставила в район обмена первую партию тел погибших украинских солдат

Сегодня, 14:30

Стали известны полуфиналисты пятого конкурса «Восхождение»

Сегодня, 14:15

США ожидают многоцелевого удара России по Украине после атаки Киева

Сегодня, 13:55

В Гахе несколько человек пострадали в тяжелом ДТП

Сегодня, 13:35

Неймар заразился коронавирусом

Сегодня, 13:25

В Казахстане назначен новый министр обороны

Сегодня, 13:05

Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

Сегодня, 12:50

В США протестующим запретят носить маски

Сегодня, 12:40
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36