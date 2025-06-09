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Губернатор Калифорнии грозит иском Трампу

First News Media11:56 - Сегодня
Губернатор Калифорнии грозит иском Трампу

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в понедельник штат подаст иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с развертыванием Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в штате.

«Дональд Трамп создал условия, которые вы видели сегодня вечером по телевизору», - заявил Ньюсом в интервью MSNBC.

«Он усугубил ситуацию. (...) Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что возглавит Национальную гвардию - незаконный акт, аморальный поступок, противоречащий конституции», - отметил он.

Ньюсом уточнил, что судебный процесс будет оспаривать решение Трампа о федерализации Национальной гвардии Калифорнии без согласия штата.

Губернатор Калифорнии назвал действия Трампа «неконституционными» и «незаконными».

«Остановитесь. Отмените этот приказ. Это незаконно и неконституционно», - сказал губернатор Калифорнии.

В социальных сетях Ньюсом повторил свой призыв к протестующим сохранять спокойствие: «Лос-Анджелес: не попадайтесь на удочку Трампа. Трамп хочет хаоса, и он спровоцировал насилие. Тем, кто нападает на правоохранительные органы или наносит ущерб имуществу, грозит арест».

В свою очередь президент США призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс «извиниться перед жителями Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали».

В своем посте в социальных сетях Трамп называет протестующих «нарушителями спокойствия и бунтовщиками».

Президент США утверждает, что протестующим в Лос-Анджелесе платят.

«Проплаченные бунтовщики!» - написал Трамп в отдельном посте в социальных сетях.

Тем временем полиция Лос-Анджелеса сообщила об аресте по меньшей мере 56 человек.

В воскресенье вечером полиция Лос-Анджелеса объявила, что весь центр города «объявлен местом проведения незаконного собрания».

«Вы должны немедленно покинуть центр города», - предупредила полиция в сообщении в соцсети X.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены также подразделения морской пехоты.

Источник: Интерфакс

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