Пашинян: Гарегин II нарушил обет безбрачия, и я докажу это, если он попытается отрицать

«Гарегин II нарушил добровольно принятый им обет безбрачия, и у него есть ребенок», - об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это факт, и если Гарегин II попытается все отрицать, я докажу это в необходимом формате», - написал Пашинян на своей странице в Facebook, сообщают армянские СМИ.

«Соответственно, по каноническому праву Армянской апостольской церкви Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избранным и не мог быть Католикосом. Ктрич Нерсисян должен освободить Патриаршие покои.

ААЦ должна иметь новоизбранного Католикоса, поведение на добропорядочность которого будет проверена и подтверждена перед выборами.

Призываю верных последователей ААЦ объединиться вокруг повестки освобождения Патриарших покоев с любовью и христианским образом и избрания Католикосом всех армян поистине священнослужителя», - написал Пашинян.