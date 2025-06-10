МИД Ирана: шестой раунд переговоров с США по ядерному досье пройдет 15 июня

Шестой раунд переговоров представителей Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 15 июня в столице Омана Маскате, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров планируется провести в воскресенье в Маскате», - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

23 мая Иран и США провели в Риме пятый раунд переговоров по ядерному досье. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Первый раунд консультаций состоялся 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице.

1 июня в Белом доме заявили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранскому правительству «подробное и приемлемое» предложение по ядерной программе Тегерана. По данным портала Axios, оно предусматривает договоренность о сохранении дальнейшего обогащения урана до низких значений в течение периода, длительность которого будет определена позже. 7 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран не должен заниматься обогащением урана, иначе республику будут ждать последствия со стороны Вашингтона.

Иранский МИД отмечал, что правительство страны в случае полного снятия с нее санкций готово обсудить с США ограничение объемов и уровня обогащения урана, но никогда не пойдет на ликвидацию своей ядерной программы, так как право на мирный атом гарантировано всем государствам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Тегеран присоединился одним из первых.

Источник: ТАСС