Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе

Иран получил доступ к ракетной программе Израиля, планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, заявило иранское министерство разведки.

Агентство Tasnim 7 июня передало, что министерство информации (разведки) Ирана якобы получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. На следующий день иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб охарактеризовал документы как «целую сокровищницу разведывательной информации», которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.

«Другая часть полученных документов связана с военной и ракетной программами (Израиля - ред.), а также технической документацией, имеющей отношение к проектам двойного научно-технического назначения. Значительная часть документов будет использована вооруженными силами (Ирана - ред.), другой частью поделится с дружественными странами, или же (она - ред.) будет предоставлена организациям и антисионистским (антиизраильским - ред.) группировкам», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Источник: РИА Новости