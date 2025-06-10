Израиль нанес удар по йеменскому городу Ходейда

Израильская авиация нанесла удар по йеменскому городу Ходейда - административному центру одноименной провинции, которую контролируют хуситы (мятежное движение «Ансар Аллах»).

Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По сведениям принадлежащего хуситам телеканала, целью атаки стали объекты инфраструктуры на территории порта Ходейда. Информация о последствиях удара, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

Накануне официальный представитель израильской армии Авихай Эдри призвал эвакуировать людей из портов Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, находящихся на подконтрольной хуситам территории.

Источник: ТАСС