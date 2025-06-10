В США задержали как минимум 170 протестующих против миграционной политики Трампа
Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 участников протеста были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.
В свою очередь телеканал CNN сообщает, что в Сан-Франциско полиция задержала по меньшей мере 150 человек.
Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. По информации CNN, в районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Министерство обороны США направило около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес из-за протестов и беспорядков.
Как сообщили ранее американские СМИ, 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации и беспорядки.
Источник: ТАСС