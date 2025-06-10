МИД РФ: Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана

Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ТАСС высказывания советника президента РФ Владимира Мединского о Карабахе.

Захарова подчеркнула, что Россия официально признает этот регион территорией Азербайджана. Официальный представитель МИД России объяснила, что Мединский же говорил об «историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей».

Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу Russia Today, искажая факты относительно прошлого армяно-азербайджанского конфликта представил Карабахский регион как «спорную территорию».

МИД Азербайджана осудил данное заявление Мединского.

«Вызывает сожаление и удивление заявление помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского в интервью телеканалу Russia Today 9 июня, в котором искажаются факты относительно прошлого армяно-азербайджанского конфликта и представлен Карабахский регион как спорная территория.

Удивительно, но помощник президента Российской Федерации и председатель Межведомственной комиссии по историческому образованию в России Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах – это исконная земля Азербайджана. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана», - заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

«При этом сомнительным моментом является то, что помощник президента страны — сопредседателя Минской группы либо не понимает, либо не хочет понимать позицию своего государства по данному вопросу.

К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность ни одной страны и не вел агрессивную войну против какой-либо страны. В 2020 и 2023 годах Азербайджан провел Отечественную войну и антитеррористические мероприятия на своих суверенных и международно признанных территориях. 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия 2023 года, длившиеся менее 1 дня, привели к полной победе Азербайджана и поражению Армении, а армянская оккупация была прекращена в соответствии с нормами и принципами международного права.

Наш совет господину Мединскому не наносить вред межгосударственным отношениям, делая ложные заявления по вопросам, которые находятся вне его юрисдикции», - сказал Гаджизаде.