В Иране загорелось судно, перевозившее метанол
На судне, перевозившем метанол, в доке компании Kaveh Methanol Company в городе Дир провинции Бушер вспыхнул пожар, передает Mehr.
По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек, сообщил агентству представитель Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халиди.
Дополнительная информация о состоянии пострадавших, причине аварии и подробностях спасательной операции будет объявлена позднее, отметил Халиди.
На месте происшествия все еще находятся спасательные бригады, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.
197