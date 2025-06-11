В Иране загорелось судно, перевозившее метанол

На судне, перевозившем метанол, в доке компании Kaveh Methanol Company в городе Дир провинции Бушер вспыхнул пожар, передает Mehr.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек, сообщил агентству представитель Красного Полумесяца Ирана Моджтаба Халиди.

Дополнительная информация о состоянии пострадавших, причине аварии и подробностях спасательной операции будет объявлена ​​позднее, отметил Халиди.

На месте происшествия все еще находятся спасательные бригады, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.