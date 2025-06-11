Абитуриенты, показавшие наивысший результат на вступительном экзамене по III группе специальностей

Самый высокий результат (400 баллов) на вступительном экзамене по III группе специальностей показали 2 человека.

Хумметли Чичек Хуммет гызы, выпускница городской полной средней школы №2 Гахского района, набрала 297,5 балла на первом этапе экзамена. Она же является абитуриентом, показавшим самый высокий результат по III группе специальностей, набрав 697,5 балла по сумме обоих этапов.

Али Ибрагимов, выпускник городской средней школы №1 Газахского района, набрал 290 баллов на первом этапе экзамена, а в общей сложности - 690 баллов.

Источник: Qafqazinfo