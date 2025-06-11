РФ рассчитывает начать с США переговоры о восстановлении авиасообщения - посол

Россия рассчитывает в ближайшее время начать с Соединенными Штатами переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Другой приоритетный сюжет - восстановление прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном в 2022 году с закрытием своего воздушного пространства и последующим ответным аналогичным шагом с нашей стороны, - отметил дипломат, говоря о ведущейся работе по нормализации двусторонних отношений. - Дело это многоаспектное, требующее проведения переговоров с подключением авиационных властей, которые мы рассчитываем запустить в ближайшее время».

Источник: ТАСС