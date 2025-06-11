Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

Россия хочет взять украинскую Одессу под свой контроль, после чего планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.

Глава украинского государства подчеркнул, что Одесса является мишенью для России.

"Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с несметным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион - Одесса - и затем до границы с Молдовой и Румынией", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса подчеркивал, что Россия хочет захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.