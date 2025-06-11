 Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

First News Media22:40 - 11 / 06 / 2025
Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

Россия хочет взять украинскую Одессу под свой контроль, после чего планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.

Глава украинского государства подчеркнул, что Одесса является мишенью для России.

"Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с несметным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион - Одесса - и затем до границы с Молдовой и Румынией", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса подчеркивал, что Россия хочет захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

Поделиться:
768

Актуально

Спорт

Азербайджанский борец выиграл юниорское ЕВРО

Общество

Ученики бакинской школы заявили, что у них требуют заплатить за аттестаты - ВИДЕО

Политика

Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

Политика

Делегация под руководством министра оборонной промышленности находится с ...

В мире

Трамп встретится с мировыми лидерами на саммите G7

Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем

ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

США может ждать дефолт по госдолгу во второй половине лета

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Золото дешевеет третий день

Трамп считает, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, Путин его тоже раздражает

Трамп избавится от своего автомобиля Tesla из-за конфликта с Маском

Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

Последние новости

Трамп встретится с мировыми лидерами на саммите G7

Сегодня, 00:22

Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем

Сегодня, 00:00

Ученики бакинской школы заявили, что у них требуют заплатить за аттестаты - ВИДЕО

11 / 06 / 2025, 23:40

ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

11 / 06 / 2025, 23:23

США может ждать дефолт по госдолгу во второй половине лета

11 / 06 / 2025, 23:03

Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

11 / 06 / 2025, 22:40

18-й пакет санкций против России могут принять на следующей неделе

11 / 06 / 2025, 22:21

Азербайджанский борец выиграл юниорское ЕВРО

11 / 06 / 2025, 22:00

Сахиба Гафарова провела встречу с узбекским коллегой - ФOTO

11 / 06 / 2025, 21:43

Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

11 / 06 / 2025, 21:40

В Джалилабаде горит дом торжеств - ВИДЕO

11 / 06 / 2025, 21:21

На мероприятии ОТГ в Баку обсуждена стратегическая роль Среднего коридора

11 / 06 / 2025, 21:00

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Казахстан с рабочим визитом - ФOTO

11 / 06 / 2025, 20:40

Нефть подорожала на фоне сделки США с Китаем

11 / 06 / 2025, 20:20

В Баку женщина выманила у знакомой 35 тыс манатов, шантажируя полуголыми фотографиями

11 / 06 / 2025, 20:00

Делегация под руководством министра оборонной промышленности находится с визитом в Индонезии - ФОТО

11 / 06 / 2025, 19:35

Рашад Набиев избран членом Исполкома Международной федерации дзюдо

11 / 06 / 2025, 19:20

Hачался судебный процесс над спортсменами, обвиняемыми в нападении на майора ГПС

11 / 06 / 2025, 19:05

45 голов домашнего скота погибло на пожаре в Сальянах - ФОТО

11 / 06 / 2025, 18:50

Замминистра: Азербайджан полон решимости стать локомотивом и в зеленой энергетической революции

11 / 06 / 2025, 18:35
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36