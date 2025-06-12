Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял антииранскую резолюцию, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Антииранская резолюция была принята Советом управляющих МАГАТЭ 19 голосами «за», - написал он в своем телеграм-канале. Ульянов уточнил, что три страны - Россия, Китай и Буркина-Фасо - проголосовали против, а 11 воздержались.

Между тем Иран осудил принятие данной резолюции и объявил о запуске нового центра по обогащению урана. Об этом говорится в совместном заявлении МИД исламской республики и Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«В связи с этим (имеется в виду принятие антииранской резолюции) главой Организации атомной энергии были отданы необходимые распоряжения по созданию нового центра по обогащению в безопасном месте, который заменит собой машины первого поколения в центре обогащения Фордо на передовые машины шестого поколения. Планируются и другие мероприятия, о которых будет объявлено позже», - приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.

Источники: ТАСС, Tasnim