Иран объявил о начале военных учений

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, «сфокусированных на маневрах врага», передает агентство IRIB.

«Глава генштаба вооруженных сил отдал приказ о начале военных учений в 2025 году… Эти учения будут распланированы и проведены с отступлением от графика ВС и с фокусом на маневрах врага», - говорится в сообщении.

Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.