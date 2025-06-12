Пезешкиан: Тегеран не прекратит обогащение урана

Иранские власти не откажутся от программы обогащения урана.

Как передает агентство Mehr, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы продолжим идти по нашему пути. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступимся от этого. Даже если они будут бомбить наши предприятия, знания - в нашей памяти. Что бы они ни разрушили, мы отстроим заново", - сказал он.

Пезешкиан назвал "пагубной" резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой действий Ирана в ядерной сфере.

В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди объявил, что Тегеран запускает третий объект по обогащению урана, модернизирует оборудование, переходя на обогатительные центрифуги шестого поколения.

Глава ОАЭИ Мохаммад‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Эслами также сказал в четверг, что третий объект уже построен. "Как только завершится установка центрифуг и их наладка, начнется процесс обогащения", - добавил Эслами.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее в четверг одобрил резолюцию, согласно которой Иран не в полной мере соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.