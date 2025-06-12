Завершено извлечение тел погибших на месте крушения самолета в Индии

Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии почти завершено.

Как передает India Today, об этом сообщил журналистам глава индийского МВД Амит Шах.

«Я посетил место крушения. Извлечение тел погибших почти завершено», - сказал он.

Шах отметил, что в настоящее время идет сбор образцов ДНК членов семей погибших. «Будет проведено около тысячи ДНК-экспертиз», - сказал он.