США аннулируют разрешение на проживание у полумиллиона мигрантов

Министерство внутренней безопасности США уведомит сотни тысяч мигрантов о том, что их разрешение на проживание и работу в стране аннулировано и им необходимо покинуть территорию страны.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на копию уведомления.

Речь идет о гражданах Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной программе, запущенной администрацией экс-президента Джо Байдена. Всего в рамках программы, известной как CHNV, гуманитарный въезд получили более 530 тысяч человек.

«Настоящим уведомляем вас, что ваше разрешение на гуманитарный въезд аннулировано. Если вы не покинете страну, к вам могут быть применены меры принудительного исполнения, включая задержание и депортацию без возможности уладить личные дела», - говорится в документе, направляемом на электронные адреса участников программы.

Как отмечает CNN, это решение стало частью более широкой миграционной политики администрации Дональда Трампа, направленной на принудительное выдворение миллионов мигрантов - как находящихся в стране нелегально, так и тех, кто прибыл на законных основаниях.

Caliber.Az