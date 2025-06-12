Токаев предложил провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Туркестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующую неформальную встречу глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане (Казахстан).

Как передает Казинформ, об этом заявил президент Казахстана на встрече со спикерами парламентов стран-участниц ТюркПА.

«Недавняя неформальная встреча глав государств в Венгрии была продуктивной. Казахстан неизменно заинтересован в продолжении этой позитивной тенденции. В этой связи я предложил провести следующий саммит в Туркестане [Казахстан]», – отметил президент.

Токаев заявил, что Казахстан поддерживает инициативы Парламентской ассамблеи и готов внести свою лепту в тюркскую интеграцию.

«Казахстан является одним из основателей Организации тюркских государств. Мы считаем, что эта структура оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран. По нашему мнению, ее потенциал должен быть использован во имя достижения общих целей наших народов», - отметил Токаев.

По его мнению, Казахстан высоко оценивает результаты саммитов Организации тюркских государств и уделяет большое внимание качественной реализации достигнутых договоренностей.