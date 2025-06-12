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В крушении самолета в Индии есть выжившие - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:25 - Сегодня
В крушении самолета в Индии есть выжившие - ОБНОВЛЕНО

В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии есть выжившие.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Телеканал показывает кадры, на которых из здания аэропорта вывозят раненых людей.

По предварительным данным, крушение потерпел Boeing 787 Dreamliner. Он следовал рейсом Ахмедабад - Лондон. На его борту находились 242 человека.

Полиция Индии уже подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту, сообщает ТАСС.

13:17

На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолета, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлета, сообщает издание India Today.

«Самолёт авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад в четверг», - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

12:56

Пассажирский самолет, по предварительным данным, разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии, пишут СМИ.

На борту могли находиться более 130 человек.

Источник: РИА Новости

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