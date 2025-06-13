Президент Израиля прокомментировал удар по Ирану
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна начала «целенаправленную операцию по нейтрализации угроз существованию нашего народа», нанеся удары по территории Ирана.
Публикация появилась на его странице в соцсети Х.
По его словам, «течение последних десятилетий иранский режим, стоящий у руля глобальной империи террора, продолжал радикализировать и дестабилизировать регион с помощью своих ставленников, неустанно работая над наращиванием своего военного ядерного потенциала и расширением арсенала баллистических ракет».
Он также обвинил Иран в намерении «уничтожить государство Израиль» и стремился воплотить эти планы в реальности.
«Израиль имеет неотъемлемое право и священный долг защищать себя — и всегда будет делать это решительно и четко. Мы искренне надеемся, что это изменит траекторию развития нашего региона в направлении более мирного и процветающего будущего», — написал Герцог.
Источник: Gazeta.Ru