Иранские государственные СМИ подтвердили гибель советника Хаменеи

Советник Верховного лидера Ирана и бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани был убит в результате ударов Израиля, сообщают иранские государственные СМИ.

Шамхани занимал пост главного должностного лица в сфере национальной безопасности страны с 2013 года, а до этого занимал ряд важных должностей, в том числе в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и министерстве обороны.

Шамхани представлял Иран на переговорах с официальными лицами Саудовской Аравии, которые проводились при посредничестве Китая и привели к тому, что две страны договорились восстановить дипломатические отношения после многих лет вражды.

Но в середине 2023 года его внезапно заменили. По словам экспертов, Шамхани был амбициозен и пользовался большим влиянием. Он баллотировался на пост президента в 2001 году, стремился также занять ключевые посты в КСИР и министерстве обороны. Некоторые аналитики в то время предположили, что Хаменеи, возможно, посчитал его слишком амбициозным.

Тем не менее, он оставался близким помощником верховного лидера и давал советы, когда Иран снова вступил в ядерные переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа.

В апреле, за несколько дней до переговоров с США, он предупредил, что Тегеран может выслать ядерных инспекторов ООН и прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если почувствует угрозу.

Источник: CNN