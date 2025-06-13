Рейсы AZAL в Тель-Авив, Дубай и Тегеран отменены

В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 и 14 июня:

• Баку – Тель-Авив – Баку

J2 021/022 (13 июня)

J2 321/322 (13 июня)

J2 021/022 (14 июня)

• Баку – Дубай – Баку

J2 011/012 (13 июня)

• Баку – Тегеран – Баку

J2 8017/8018 (13 июня)

Безопасность выполнения полетов является главным приоритетом для AZAL.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].