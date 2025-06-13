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Пожар унес жизни пятерых детей в Подмосковье — младшему было 2 месяца

First News Media10:30 - Сегодня
Пожар унес жизни пятерых детей в Подмосковье — младшему было 2 месяца

В результате пожара в частном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа Московской области погибли пятеро несовершеннолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», передает РИА Новости.

Согласно данным МЧС, пожар произошел 13 июня в деревянном жилом доме. После тушения возгорания были обнаружены тела пяти детей. Самому младшему из них было всего два месяца, старшему — 17 лет. Их мать с ожогами различной степени тяжести была доставлена в городскую больницу, её состояние уточняется.

Следователи и криминалисты начали осмотр места происшествия сразу после завершения работы пожарных. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, а также все обстоятельства случившегося.

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