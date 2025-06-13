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«Шушинская декларация — гарантия мира и стабильности»

First News Media11:06 - Сегодня
«Шушинская декларация — гарантия мира и стабильности»

Автор: депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева

Вошедшая в историю Шушинская декларация, которая была подписана Азербайджаном и Турцией под лозунгом «Одна нация - два государства», подтверждает, что два братских государства опираются на единство истории, этнической принадлежности, религии, языка и культуры, и демонстрирует образцовый характер дружбы и братства между нашими странами.

В течение 4 лет после подписания декларации две братские страны предприняли множество мер, служащих благополучию всего региона. Президент Турции посетил освобожденные территории Азербайджана, и в ходе своих визитов он принял участие в открытии 3 международных аэропортов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Помимо этого, в прошлом месяце, 28 мая, в День независимости Азербайджана, президент братской страны, Реджеп Тайип Эрдоган, принял участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта.
В Шушинскую декларацию также включено положение о внешней политике Азербайджана и Турции, согласно которому, стороны проводят независимую внешнюю политику, направленную на обеспечение своих национальных интересов. В соответствии с документом стороны прилагают совместные усилия для решения вопросов касательно развития международных отношений, а также региональной и мировой безопасности и стабильности.

Главы государств оценивают Шушинскую декларацию, вошедшую в историю как «Закон Шуши», в качестве дорожной карты для нового этапа отношений. В документе особое внимание уделяется поощрению скоординированных действий в политической и военной сферах, а также в области безопасности с точки зрения общих национальных интересов. Важнейшим моментом является принятие совместных оборонительных мер в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств, направленных против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности границ, признанных на международном уровне, любой из сторон. На самом деле, ранее уже были подписаны документы между государствами, определяющие стратегические союзнические отношения двух стран, в том числе соглашения, отражающие принципы тесного партнерства и союзничества в военной области. И в постконфликтный период Баку и Анкара направили все свои возможности на то, чтобы превратить Южный Кавказ в регион мира. Укрепление позиций и силы Турции в этом регионе, конечно же, означает и усиление Азербайджана. Посредством Шушинской декларации военно-политический союз между Азербайджаном и Турцией стал официальным.

Военное сотрудничество – один из пунктов, повышающих стратегическую значимость Декларации. Тот факт, что в Декларации отражены сотрудничество в области обороны и взаимная военная помощь, является историческим достижением. Страны тесно вовлечены в обеспечение безопасности друг друга. Основываясь на Шушинскую декларацию, на протяжении этих лет две братские страны проводят совместные военные учения. Декларация также является важным посланием реваншистским силам в Армении. Посредством Шушинской декларации Турция доводит до сведения международного сообщества, что она поддержит нашу страну своей армией в случае нарушения территориальной целостности Азербайджана или угрозы нашим государственным границам.
Основной посыл Шушинской декларации, подписанной между Бак и Анкарой, заключается в превращении Южного Кавказ в регион мира. Азербайджан и Турция хотят видеть все страны региона вовлеченными в этот процесс сотрудничества.

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