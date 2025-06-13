Израильский чиновник рассказал, как убеждали иранцев в том, что атаки не будет

Израиль провел «операцию по дезинформации» в дни, предшествовавшие его беспрецедентным ударам, с целью заставить иранское руководство и израильскую общественность поверить в то, что атаки не будет, сообщил CNN израильский чиновник.

Чиновник заявил, что операция включала в себя «обман» СМИ и политических комментаторов и «таким образом удалось удивить Иран».

По их словам, у плана было всего «несколько тайных партнеров». Кроме того, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространял заявления и проводил брифинги, направленные на то, чтобы повлиять на дискурс в Иране и Израиле.