 Shafaq News: более 150 иранских БПЛА пересекли воздушную границу Ирака - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Shafaq News: более 150 иранских БПЛА пересекли воздушную границу Ирака - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:48 - Сегодня
Shafaq News: более 150 иранских БПЛА пересекли воздушную границу Ирака - ОБНОВЛЕНО

Более 150 иранских беспилотников пересекли воздушную границу Ирака и направились в сторону Израиля для совершения ответного удара.

С таким утверждением выступил иракский информационный портал Shafaq News, на который ссылается ТАСС.

По данным его высокопоставленного источника в силах безопасности Ирака, БПЛА были замечены в небе над иракской провинцией Дияла, граничащей с Ираном.

10:05

Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.

«Армия работает над их сбиванием», - сказал военный, которого цитирует газета Times of Israel.

По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».

Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
1192

Актуально

Политика

Баку серьезно обеспокоен военными операциями Израиля против Ирана и призывает ...

Мнение

Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Иран вступают в прямой конфликт

Интервью

Гасан Гасанов: Дата происхождения Атропатены в 612 году до н.э. подтверждается и ...

В мире

Глава Генштаба ВС Ирана, предположительно, погиб в результате атаки Израиля

В мире

Саудовская Аравия осудила израильскую атаку на Иран

IRNA: В результате ударов Израиля по Тегерану погибли гражданские лица, включая женщин и детей

Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

Израиль при ударах по Ирану задействовал БПЛА, запускавшиеся с иранской территории

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Зеленский: Без помощи США Украина может столкнуться с серьёзными потерями

Трамп заявил, что «при необходимости» примет решение о «сокрушительных» санкциях против России

Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

Уточнены данные о погибших в авиакатастрофе Boeing 787 - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Саудовская Аравия осудила израильскую атаку на Иран

Сегодня, 13:10

Ильхам Алиев направил обращение участникам Конгресса онкологов стран-членов ОТГ

Сегодня, 13:05

IRNA: В результате ударов Израиля по Тегерану погибли гражданские лица, включая женщин и детей

Сегодня, 13:00

Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

Сегодня, 12:55

Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Иран вступают в прямой конфликт

Сегодня, 12:50

Парламент Азербайджана ужесточил наказание за незаконные аборты

Сегодня, 12:45

МИД Азербайджана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Сегодня, 12:40

Olifest: Olivia Beauty&Care провела крупнейший beauty-фестиваль лета, собрав более 50 000 людей – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Продолжается судебный процесс по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:30

Подключайся к тарифу «Birinci» от Birbank и получай бонусы

Сегодня, 12:25

В Азербайджане ужесточают наказание за кражу

Сегодня, 12:20

Дима Билан назначен послом

Сегодня, 12:15

МВД напоминает родителям и выпускникам о безопасности в день «Последнего звонка»

Сегодня, 12:10

Проект по раздельному сбору отходов охватил уже десять районов Баку - ФОТО

Сегодня, 12:07

Израиль при ударах по Ирану задействовал БПЛА, запускавшиеся с иранской территории

Сегодня, 12:05

Теймур Мусаев: «Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана»

Сегодня, 12:03

Дуа Липа выходит замуж

Сегодня, 12:00

Генсек НАТО: страны альянса должны способствовать деэскалации на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:00

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН после удара Израиля

Сегодня, 11:55

Армия Израиля заявила о завершении волны ударов по объектам ПВО на западе Ирана

Сегодня, 11:52
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36