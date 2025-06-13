Shafaq News: более 150 иранских БПЛА пересекли воздушную границу Ирака - ОБНОВЛЕНО

Более 150 иранских беспилотников пересекли воздушную границу Ирака и направились в сторону Израиля для совершения ответного удара.

С таким утверждением выступил иракский информационный портал Shafaq News, на который ссылается ТАСС.

По данным его высокопоставленного источника в силах безопасности Ирака, БПЛА были замечены в небе над иракской провинцией Дияла, граничащей с Ираном.

10:05

Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.

«Армия работает над их сбиванием», - сказал военный, которого цитирует газета Times of Israel.

По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».

Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

Источник: РИА Новости