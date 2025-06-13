Израиль заявляет, что «перехватывает» иранские беспилотники за пределами своей территории

Израильские военные начали сбивать запущенные из Ирана беспилотники, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля начала перехватывать беспилотники, запущенные из Ирана за пределами израильской территории», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин заявила, что Иран запустил более 100 беспилотников в сторону израильской территории в качестве ответа на беспрецедентные удары Израиля по Ирану.

Источник: CNN