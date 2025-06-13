МИД Турции решительно осудил действия Израиля против Ирана

МИД Турции решительно осудил атаки Израиля по Ирану и указал на необходимость срочно прекратить агрессию.

«Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Это нападение, очевидно нарушающее международное право, является провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации обстановки в регионе. Израиль должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к еще большим конфликтам. Мы не хотим видеть больше крови и разрушений на Ближнем Востоке. Призываем международное сообщество принять срочные меры для предотвращения распространения войны», - говорится в заявлении МИД Турции.

Источник: ТАСС