Гасан Гасанов: Дата происхождения Атропатены в 612 году до н.э. подтверждается и историческими фактами, и системой верификаций

Как сообщалось, недавно вышел в свет новый труд выдающегося азербайджанского государственного деятеля, дипломата, ученого, доктора исторических наук Гасана Азиз оглы Гасанова.

Он включает две монументальные книги - «Историко-географический атлас Азербайджана» и «Историко-этнографический атлас Азербайджана», которые охватывают огромный хронологический период, начиная от древнейших времен и до более поздних этапов.

Мы попросили Гасана Гасанова рассказать о его труде, который анализирует ключевые события и процессы, сформировавшие национальную идентичность и культурное наследие азербайджанского народа.

- Какова наиболее актуальная проблема в истории Азербайджана в настоящее время, требующая уточнения?

- Начиная с издания В. Сысоева в 1925 году (издательство Наркомпроса Азербайджанской ССР) работы «Краткий очерк истории Азербайджана», затем — с издания в 1961 году Институтом истории Академии наук Азербайджана трёхтомника «История Азербайджана», а также с последующего издания семитомной «Истории Азербайджана» (Институт истории НАНА, 1998 г.), в азербайджанской науке со ссылкой на сообщение Страбона (см.: I в. н.э., «География», кн. XI, 13, 2) утверждается, что страна под названием Атропатена была создана в 321 г. до н.э. в результате распада империи Александра Македонского.

- Судя по многим вашим публикациям, вы опровергаете это.

- Совершенно верно. Исследования, проведённые мною, дают основание считать это утверждение ошибочным и совершенно не соответствующим историческим фактам.

Подавляющее большинство авторов, полагаясь на Страбона, в то же время сознательно игнорируют сообщение автора III в. до н.э. Полибия («История», V, 55, 7), который за два века до Страбона утверждал, что Атропатена существовала задолго до покорения Персии Александром Македонским — ещё со времён создания в 550 г. до н.э. Ахеменидской империи.

В I веке римский автор Квинт Курций Руф (см. «История Александра Македонского») также сообщает, что в результате Гавгамельской битвы Вавилон без боя сдался Александру Македонскому, после чего он прибыл в Сатрапену, которая исследователями идентифицируется с Атропатеной. Одним из таких был великий Эразм Роттердамский.

Такой же версии придерживался немецкий путешественник XVI в. Адам Олеарий, который писал: «Полагают даже, что Александр Великий, в свой поход в Персию, держал свой двор в Адербиджане / Adirbeidzan» (Olearius, IV, XXV).

На картах, изданных в 1595 г. в Антверпене выдающимися европейскими картографами Абрахамом Ортелием и Френцем Яном Батистой, на том месте, где в настоящее время располагаются Азербайджанская Республика и азербайджанские провинции Ирана, указана страна «Satrapena», что единогласно идентифицируется с понятием «Atropatena».

В издании великого английского учёного Эрнста А. Уоллиса Баджа 1889 г. — «Псевдо-Каллисфен» (Каллисфен — племянник Аристотеля, по рекомендации которого стал летописцем похода Александра Македонского; работа его была утеряна, но впоследствии восстановлена, поэтому издаётся по античной традиции с приставкой «Псевдо») — сообщается о пребывании Александра Македонского в Азербайджане. При этом приводятся топонимы, до сих пор сохранившиеся в Нахчыванском регионе Азербайджана.

- Кто из древних авторов указывает точную дату образования Атропатены?

- Наряду с вышеперечисленными фактами, мы располагаем двумя независимыми друг от друга конкретными сообщениями об историческом периоде образования страны под названием Атропатена.

Первый — это великий римский автор IV в. Аммиан Марцеллин, который однозначно сообщает, что Атропатена была создана в результате распада Ассирийской империи.

Вторым является сирийская хроника «Кархи де бет Селох», в которой также говорится, что в результате распада Ассирийской империи образовалась новая страна под названием Атропатена / Адорбайган.

Два независимых друг от друга источника, с разницей почти в сто лет, сообщают одно и то же: Атропатена была создана в результате распада Ассирийской империи.

Ново-вавилонский клинописный источник VI в. до н.э. (хранится в Британском музее) сообщает дату падения столицы Ассирийской империи — города Ниневии, произошедшего в 612 г. до н.э., что одновременно является и датой возникновения страны Атропатена/Адорбайган.

- Речь идёт всего лишь об изменении даты происхождения Атропатены, или за этими датами кроются и требующие пересмотра концептуальные положения?

- Ошибочная трактовка и игнорирование целого ряда исторических сообщений, о которых я сообщил выше, повлекли за собой и ряд других научных ошибок.

Приведённая Страбоном дата — 321 г. до н.э. — отражает не создание государства, а восстановление независимой государственности страны Атропатена, основанной ещё в 612 г. до н.э.

Мною также впервые в науке была описана утрата Атропатеной своей независимости в 585 г. до н.э. и её дальнейшее нахождение в составе трёх империй: Мидийской, Ахеменидской и Македонской.

Впервые я ввёл в научный оборот сведения о существовании династии Атропатидов, создавшей Атропатену, и об их деятельности в условиях трёх вышеуказанных империй.

Мною было выявлено историческое сообщение о том, что последний представитель династии Атропатидов был убит сасанидским царём Шапуром (III в. н.э.).

Соратник Александра Македонского Атропат, упоминаемый Страбоном, не был создателем государства Атропатена, а был всего лишь представителем династии, создавшей страну под названием Атропатена ещё в 612 г. до н.э. и возродившим страну своих предков.

Неправильно также трактуется и сообщение Страбона о происхождении названия страны. Страбон категорически не утверждает, что страна была названа в честь Атропата. Его сообщение означает, что название стране дал Атропат в честь ранее созданного государства.

- Даёт ли разница в периоде создания Атропатены разницу в части происхождения народа, создавшего государство Атропатена?

- Безусловно! Сторонники версии 321 г. до н.э., опираясь на размытые данные, утверждают, что земля, на которой была создана страна Атропатена, якобы была персидской; что население северного Азербайджана якобы было исключительно кавказоязычным, а южной части — исключительно ираноязычным.

Также они утверждают, что Атропат, якобы создавший страну, будучи ещё до Александра соратником Дария, был персом.

Делаются попытки представить и значение названия страны Атропатена как имеющее персидское происхождение.

Ни одно из этих утверждений не имеет какой-либо источниковой основы — всё это исключительно надумано.

- А как выглядят эти же показатели в случае создания страны в 612 г. до н.э.?

- Совершенно иначе. Сохранилась нововавилонская клинописная табличка ВМ 21901, хранящаяся в Британском музее, в которой описывается хроника падения столицы Ассирии — города Ниневии. Этот достоверный источник содержит ряд важнейших сведений.

Во-первых, в табличке сообщается, что борьба велась между двумя коалициями. Атакующую коалицию составляли Вавилон (в тексте назван Аккадом), скифы (упомянуты как Умман-манда) и мидяне. Обороняющаяся коалиция включала Ассирию, царства Манна, Урарту и Египет.

Во-вторых, данные таблички подтверждают, что Скифы (или Умман-манда), представлявшие Южно-Кавказское скифское царство Ашгуз, вместе с Вавилоном и Мидией входили в состав победившей коалиции. В свою очередь, Манна и Урарту, наряду с Ассирией и Египтом, входили в состав проигравшей стороны. Это означает, что утверждения о том, что Атропатена якобы являлась прямым наследием территории бывшего царства Манна, не имеют под собой исторической основы.

В-третьих, немецкий исследователь XX века Вольфрам Нагель (Wolfram Nagel) на основе исторических данных и собственных исследований составил карту Атропатены. Согласно его реконструкции, на момент своего образования Атропатена занимала обширную территорию:

- западные границы омывались Каспийским морем;

- восточные доходили до реки Галис в Анатолии (современная Кызыл-Ырмак в Турции);

- северные границы проходили по Кавказскому хребту;

- южные охватывали всю территорию царства Манна, включая бассейн озера Урмия.

Таким образом, это ещё одно доказательство того, что представление о якобы идентичности Атропатены и бывшего царства Манна не имеет исторического основания.

В-четвёртых, существуют достоверные данные, подтверждающие, что столица Ассирии — Ниневия — была разрушена именно в 612 году до н.э.

В-пятых, концепция о том, что скифы в целом представляли исключительно ираноязычный этнос, не имеет достаточного научного обоснования. Это, скорее, политизированная версия, игнорирующая тюркский пласт древней истории. Многочисленные исследования историков тюркских стран, в том числе Азербайджана, подтверждают, что правящий скифский этнос, известный как «царские скифы», был тюркским. Именно этот этнос, во главе со своим правящим кланом, и стал создателем государства Атропатена.

- В подтверждение своей позиции вы приводите многочисленные убедительные цифровые подтверждения. Имеются ли какие-либо другие научные подтверждения вашей версии?

- Спасибо за вопрос. Резюмируя сказанное, считаю необходимым подчеркнуть, что сложившаяся в науке ошибочная версия относительно даты происхождения страны под названием Атропатена также должна быть оценена при помощи метода верификации. Верификация, как известно, — это понятие, употребляемое в науке для установления истинности научных утверждений, выражаемое тем, что один исторический факт подтверждается другими независимыми источниками.

В результате исследования установлено, что сообщение Страбона, ссылаясь на которое на протяжении 100 лет (начиная с 1925 года) утверждается, что Атропатена якобы была образована в 321 г. до н.э. в результате распада империи Александра Македонского, — ошибочно. Ошибочность этой версии усугубляется тем, что сообщение Страбона не имеет ни одной верификации.

Мы располагаем системой сообщений, состоящей из трёх античных (Полибий, Курций Руф и Псевдо-Каллисфен) и двух средневековых источников (Адам Олеарий, Абрахам Ортелий), которые, верифицируя друг друга, сообщают о том, что Атропатена уже существовала ко времени прибытия в эти места Александра Македонского.

Вышеприведённую информацию завершают два независимых друг от друга сообщения (Аммиан Марцеллин и Хроника Кархи де бет Селох), которые, завершая верификационную систему, дают основание для утверждения, что Атропатена была создана не в результате распада империи Александра Македонского, а именно в результате распада Ассирийской империи.

Изложенные сообщения представляют собой непосредственную систему верификаций, то есть прямую систему утверждений, оценивающих исторические сообщения.

- Насколько вы развили в науке результаты этого своего научного открытия?

- Мои научные исследования по этой проблеме отражены в следующих работах: Александр Македонский и Атропат (Научный редактор профессор Кшиштоф Навотка, Москва, издательство Вече, Серия «Мировая история» 2017г.); Makedoniyalı İskəndər və Atropat (Elmi Redaktor professor Kşiştof Navotka, Bakı, TEAS nəşriyyatı, 2017-ci il); Atropatena/Adorbayqan adlı devletin doğuşu (Editor A. Oğuz Demir, İstanbul, Zengin Yayıncılık Nəşriyyatı, 2021 Türk dilində); Аərbaycanın Tarixi coğrafi Atlası. (AMEA-nın Tarix İnstitutunun Elmi şurası tərəfindən nəşrə tövsiyyə edilmişdi. BDU Tarix fakultəsinin Elmi şurası tərəfindən “Əlavə Dərs vəsaiti” olaraq təsdiqlənmişdi. Azərbaycan və İngilis dillərində). Həsən Həsənov. Atropatena/Adorbayqan adlı ölkənin yaranması (Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər. Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu / Məsul redaktor F.R.Cabbarov.Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafi ya Mərkəzi, 2020).

- Спасибо за интервью.