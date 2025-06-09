Иранский спортсмен отказывается от гражданства ИРИ ради получения армянского

Молодой иранский спортсмен Амирреза Масуми отказывается от гражданства Ирана в пользу армянского.

Об этом пишет телеграм-канал Azad Iran со ссылкой на издание Sportaran.

Сообщается, что 20-летний борец вольного стиля Масуми в настоящее время находится в Иреване, где ведет переговоры с Федерацией борьбы Армении.

Издание допускает, что обе стороны заинтересованы в этом переходе, и в ближайшее время по этому поводу будет сделано официальное заявление.

В свою очередь, армянские СМИ отмечают, что Масуми выступает в весовой категории до 125 кг и уже зарекомендовал себя как один из сильнейших борцов мира в этом весе. Масуми завоевал множество золотых медалей на молодежном и взрослом уровне.

Однако в основной взрослой сборной Ирана Масуми не может пробиться из-за конкуренции с Амиром Хоссейном Заре, который в свои 24 года является двукратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. Масуми «мечтает об участии на Олимпийских Играх 2028 в Лос-Анджелесе, поэтому решился на смену спортивного гражданства и для этого выбрал Армению».