Иордания перехватывает пролетающие над ней ракеты и беспилотники

Самолеты и системы ПВО ВВС Иордании сбили несколько ракет и беспилотников, которые вторглись в ее воздушное пространство в пятницу утром, сообщило государственное информационное агентство страны Petra.

Самолеты Королевских ВВС Иордании «работают в состоянии высокой готовности» для защиты воздушного пространства и обеспечения безопасности страны и ее граждан, сообщило агентство со ссылкой на военный источник в Главном командовании Вооруженных сил Иордании.

Источник добавил, что операция по перехвату была основана на военных оценках, указывающих на вероятность падения ракет и беспилотников на территорию Иордании, включая населенные пункты, что могло привести к жертвам.

Вооруженные силы Иордании заявили, что не допустят нарушения воздушного пространства страны ни при каких обстоятельствах.