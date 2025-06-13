В Иране заявили, что 95 человек ранены из-за ударов Израиля

По меньшей мере 95 человек в 12 провинциях Ирана ранены в результате израильских ночных ударов, один спасатель погиб.

Об этом заявил представитель Иранского общества Красного полумесяца Моджтаба Халиди.

«В 12 провинциях страны продолжаются спасательные операции. В ходе инцидента 95 соотечественников получили ранения и были доставлены в медицинские центры, а 26 другим оказана помощь на местах происшествий. К сожалению, один из наших спасателей в провинции Восточный Азербайджан погиб во время операции. Еще один сотрудник экстренных служб был ранен в районе Каср-е Ширин и в настоящее время проходит лечение», - приводит его слова агентство Tasnim.

Источник: ТАСС