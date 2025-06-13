Трамп: Последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран, что последствия отказа от сделки с США будут «гораздо хуже любых его ожиданий».
Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп после ударов Израиля заявил, что «дал Ирану шанс» заключить сделку, но Тегеран «так и не смог этого сделать».
«Соединенные Штаты производят самую лучшую и смертоносную военную технику в мире. Израиль уже располагает большими объемами вооружений США и получит еще больше», - отметил Трамп.
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