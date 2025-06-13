Трамп: Последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран, что последствия отказа от сделки с США будут «гораздо хуже любых его ожиданий».

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп после ударов Израиля заявил, что «дал Ирану шанс» заключить сделку, но Тегеран «так и не смог этого сделать».

«Соединенные Штаты производят самую лучшую и смертоносную военную технику в мире. Израиль уже располагает большими объемами вооружений США и получит еще больше», - отметил Трамп.