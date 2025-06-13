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В Конгрессе США шефа Пентагона назвали «позором» для Америки и призвали «убираться к черту»

First News Media15:25 - Сегодня
В Конгрессе США шефа Пентагона назвали «позором» для Америки и призвали «убираться к черту»

Американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал набросился с критикой на главу Пентагона Пита Хегсета на заседании комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, которое состоялось накануне, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Axios.

Во время бурного спора Карбахал назвал Хегсета «позором для страны» и призвал «убираться к черту» из Пентагона.

Конгрессмен подверг Хегсета жесткому допросу по целому ряду вопросов, включая развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечку информации из чата Signal и вторжение России в Украину.

После того как Карбахал спросил Хегсета, считает ли он политическую лояльность Трампу обязательным условием для службы в армии, тот ответил: «Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос».

«Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство», – ответил Карбахал.

Ранее Хегсету устроили серию неудобных вопросов в Сенате, в том числе по российско-украинской войне.

Перед тем Хегсет заявил, что американская администрация планирует сокращение бюджета на помощь Украине в сфере безопасности.

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