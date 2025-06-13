Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране

Правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск.

Как передает «Радио Свобода», об этом в Праге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Вы знаете, что у нас в регионе сложная ситуация. Вы упомянули присутствие российских войск в Армении. Но я хотел бы отметить, что в Армении также находится Европейская мониторинговая миссия, которая следит за ситуацией на границе с Азербайджаном. В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении. У нас есть другая задача: суметь установить прочный и стабильный мир со странами региона», - подчеркнул Пашинян.

Источник: ТАСС