Пашинян: Армения не может быть и в ЕС, и в ЕАЭС

Армения не может одновременно состоять и в Европейском, и в Евразийском экономическом союзе, однако продолжит демократические реформы, чтобы максимально приблизиться к стандартам ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на форуме GLOBSEC 2025 в Праге.

По его словам, в какой-то момент в будущем стране предстоит принять стратегическое решение, и оно должно быть сделано гражданами Армении при участии правительства и парламента.

«Я неоднократно подчеркивал, что пока нет настоятельной необходимости делать такой выбор, мы сосредоточимся на реформах. А когда время придет, мы поднимем вопрос, вынесем его в политическую повестку и примем решение», — отметил Пашинян.

Он добавил, что у Армении тесное партнерство с ЕС, однако цель разрывать отношения с Россией перед страной не стоит. По словам премьера, Армения придерживается сбалансированной внешней политики.

Источник: Sputnik Армения