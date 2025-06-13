Трамп назвал атаку Израиля превосходной
Президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной.
Об этом сообщил телеканал ABC News.
«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им (Ирану – ред.) шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего», - сказал Трамп об израильской атаке.
В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, участвовали ли США в этой атаке.
Тон также заявил, что дает Ирану второй шанс, чтобы заключить сделку по ядерной программе Тегерана.
Источник: ТАСС
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