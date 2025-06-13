На объекте в Иране произошел взрыв

Взрыв произошел на объекте в городе Натанз в центральном Иране.

Об этом сообщает агентство Irna.

Другие подробности в публикации не приводятся. Израиль ранее заявил, что атаковал главный объект Ирана по обогащению в Натанзе.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

Источник: Gazeta.Ru