Иранское агентство опровергает сообщения о гибели главы генштаба при ударах Израиля

Глава генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери не пострадал в результате израильской атаки, он находится в командном пункте.

Об этом заявило информационное агентство Исламской Республики IRNA, передает РИА Новости.

«Полученные сообщения свидетельствуют о том, что... Багери в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал», — говорится в сообщении.

Источник: Gazeta.Ru