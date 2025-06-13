Иранское агентство опровергает сообщения о гибели главы генштаба при ударах Израиля
Глава генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери не пострадал в результате израильской атаки, он находится в командном пункте.
Об этом заявило информационное агентство Исламской Республики IRNA, передает РИА Новости.
«Полученные сообщения свидетельствуют о том, что... Багери в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал», — говорится в сообщении.
Источник: Gazeta.Ru
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