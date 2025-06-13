Трамп высказался о решениях разногласий с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что остается привержен дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что перед всей администрацией президента США была поставлена задача вести переговоры с иранской стороной.

По мнению Трампа, Иран мог бы быть великой страной, но сначала Тегеран должен полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия.

Источник: Gazeta.Ru